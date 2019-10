Rinnovo Chiesa? A Federico servono i gol ed i numeri

Che Federico Chiesa rinnovi con la Fiorentina se lo aspettano tutti a Firenze ed in casa Fiorentina. Lo sottolinea questa mattina anche Il Corriere dello Sport Stadio che si focalizza sull’attaccante viola da un punto di vista di un suo possibile rinnovo. Commisso fin dal primo giorno sta convincendo il giocatore con i fatti con acquisti importanti ed una rosa all’altezza, l’acquisto dei terreni per il futuro centro sportivo della Fiorentina e non solo.

Così allo stesso tempo sarà Chiesa a convincere la dirigenza viola ma soprattutto a mantenere la propria valutazione economica. Per far ciò serviranno prestazioni di alto livello ma soprattutto i gol che gli chiede Montella in viola così come Mancini in Nazionale. In fondo, dati alla mano, Federico è il giocatore della Fiorentina che calcia di più in porta ma anche a livello di campionato senza però avere uno score alto. All’ala viola servono i gol ipotizzando anche in ottica futura un attacco con lo stesso Federico, Ribery e un centravanti di ruolo che, a livello di reti, riesca ad andare in doppia cifra.