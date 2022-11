Rinnovi: non solo Jack, Lollo e Ricky. Ecco gli altri viola in attesa

Sul Corriere dello Sport oggi è presente un approfondimento sui rinnovi di alcuni giocatori nella rosa della Fiorentina, tra i quali, oltre a Bonaventura, Venuti e Saponara, spiccano anche altri nomi. Detto che nel conto 2023 rientrano i prestiti come Gollini e Barak e che semmai la posizione del portiere di proprietà Atalanta - finora lontano dal rendimento auspicato - sarà oggetto di attente e immediate valutazioni considerando gli otto milioni fissati per il riscatto, il traguardo 2024 riguarda altri due gigliati, i quali rispondono ai nomi di Biraghi e Castrovilli. Il capitano e il centrocampista pugliese, quest'ultimo impegnato con determinazione ad accorciare i tempi per recuperare dal gravissimo infortunio ed essere disponibile contro il Monza alla ripresa, vengono dopo come calendario: però, è altrettanto sicuro che rientrano nei piani futuri della Fiorentina, la quale si siederà dunque al tavolo delle trattative con i giocatori nelle prossime settimane.