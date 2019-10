Rinnovi, adesso tocca a Sottil e Ranieri: identità viola sarà il marchio di fabbrica

Dopo Castrovilli e Venuti, la strada dei rinnovi in Fiorentina è tracciata. Come scrive La Nazione adesso c’è in programma di prolungare anche con altri giovani, a partire da Sottil e Ranieri, lanciando trasversalmente messaggi a tutto il calcio italiano: programmazione e idee chiare. Ottenere il rinnovo da parte di giocatori che in questo periodo giocano poco o nulla, serve a farli sentire coinvolti in quello che sta nascendo.