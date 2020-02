Rimontare o essere rimontati? Samp-Fiorentina, (anche) questo è il dilemma

In questa Serie A la Fiorentina ha sprecato troppo: è successo col Napoli, alla prima di campionato, quando dopo essere passati in vantaggio non si è mosso la classifica nemmeno di un’unità, ed è accaduto con l’Atalanta, quando tra andata e ritorno di punti ne sono spariti cinque su sei (due, rimontati a Bergamo, e tre al Franchi nell’ultimo turno). Il resto lo ha fatto Orsolini, con l’eurogol realizzato al Dall’Ara col Bologna in pieno recupero. Di contro, la Samp, ha avuto la forza di andare a rovesciare la prospettiva, facendo spesso piangere l’avversario di turno. Dalla gara contro il Lecce a quella contro l’Udinese, passando per quelle contro Brescia e Torino, la Samp ha dimostrato di trovarsi più che a suo agio con le rimonte. Lo scrive La Nazione.