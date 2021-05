Rimborsi spese gonfiati, ecco i 3 arbitri sospesi dall’Aia

Nuovo scandalo nel mondo arbitrale, anche se si parla di una questione di poche centinaia d'euro

Un nuovo scandalo tocca il mondo degli arbitri, anche se non riguarda l'aspetto tecnico. La Procura federale sta indagando ormai da un mese sui rimborsi spese che alcuni avrebbero presentato con presunte incongruenze. A finire sotto indagine sono gli arbitri Fabrizio Pasqua (della sezione di Tivoli), Federico La Penna (Roma uno) e Ivan Robilotta (Sala Consilina, mai impiegato in Serie A), più quattro guardalinee. Per loro è già scattata una sospensione cautelativa da parte dell'Aia. Le presunte irregolarità - scrive il Corriere della Sera - non sarebbero rilevanti dal punto di vista economico: qualche centinaio di euro, discrepanze relative al rimborso chilometrico, all’uso dei taxi, perfino ai tamponi ai quali devono sottoporsi i direttori di gara. Ma questo non diminuirebbe la gravità degli atti, al punto che i coinvolti rischiano addirittura la radiazione.