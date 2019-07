Riganò su Vlahovic: “Diamante grezzo, la Fiorentina ha bisogno di tre attaccanti”

“Non lo sovraccarichiamo di pressioni, e comunque la Fiorentina avrà bisogno di un centravanti di esperienza o rendimento, che garantisca parecchi gol”. Christian Riganò prova a spegnere l’entusiasmo su Dusan Vlahovic, e dalle colonne de La Nazione dice la sua sul centravanti serbo, pur riconoscendone la crescita durante la tournée negli Stati Uniti. Da ex calciatore conferma come la fiducia dell’allenatore conti tanto e che si rivede in lui: “Mi sembra un diamante grezzo, si vedono grandi potenzialità e con un anno in più di esperienza può avvicinarsi il momento della svolta”. Perché nonostante la giovane età per Riganò ha già la malizia del centravanti che in area sa farsi rispettare. Anche se “vorrei solo non rivederlo lasciato a se stesso” facendo riferimento alla gara dell’anno scorso contro il Sassuolo.

Ma sul peso dell’attacco viola “La Fiorentina ha bisogno di tre attaccanti, davanti a loro (c’è anche Simeone n.d.r) dovrebbe arrivare un rinforzo che dia garanzie davvero serie in fatto di gol. Alle sue spalle metterei in concorrenza Vlahovic e Simeone“. Sul Cholito, Riganò ha le idee chiare: “Non credo che in questo momento ci siano grandi offerte per lui. Ma il calcio è bello proprio perché ogni volta c’è la possibilità di dimostrare che si può fare meglio”.