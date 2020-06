Riganò: “Serve più di un attaccante, Cutrone e Vlahovic non bastano”

L’ex viola Christian Riganò è stato intervistato da La Nazione:

Quando ho pensato di avercela fatta davvero, dopo anni di sacrifici? Non l’ho mai detto prima perché è stata una sensazione tutta mia, ma l’ho pensato il 20 giugno del 2004, la data del ritorno in serie A della Fiorentina dei Della Valle. E’ stata una sensazione, come detto, durata il tempo di una sigaretta. Quella che mi sono fumato in uno stanzino a pochi metri dalle urla dei festeggiamenti. E ho pensato ’sì ce l’ho fatta’ anche se avevo 30 anni. Ma era la chiusura di un cerchio iniziato due anni prima quando arrivai a Firenze. A Firenze mi sono trovato sempre benissimo e le critiche di qualcuno di voi (ride, ndr) sono state polvere da sparo. Mi dicevano che sì facevo gol in C2, ma salendo sarebbe stato diverso. Beh, ho sempre fatto gol il tutte le categorie, anche in campionati stranieri. Se Rocco dice che vuole fare una squadra competitiva c’è bisogno di un centravanti. Anzi, più di uno perché Vlahovic e Cutrone non bastano.