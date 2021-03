Riganò: “Scuse finite, ora salvate la Viola. Vlahovic? Firmi per altri 5 anni”

Nel Corriere Fiorentino, in edicola questa mattina, è presente un’intervista allo storico bomber gigliato, Christian Riganò. Il simbolo della rinascita della Fiorentina dopo il fallimento ammette come sia rimasto spiazzato dalle dimissioni improvvise dell’amico Cesare Prandelli. Perché anche se i risultati consecutivi stavano mancando, si vedeva il percorso intrapreso dal tecnico. Per lo stesso Riganò la ritirata non è casuale, in quanto Cesare ha lasciato la squadra a dieci giornate dalla fine dando la possibilità a Iachini di lavorare durante la sosta. Secondo il bomber questo è stato l’ultimo atto d’amore nei confronti della Fiorentina. Allo stesso tempo non ha dubbi, Beppe era la scelta migliore da compiere. Anche se l’interrogativo dovrebbe essere posto altrove visto che ben tre allenatori non sono riusciti ad imporsi. Da qui un appello per i calciatori: “Adesso tocca a loro. Ora tirino fuori la Fiorentina dalla lotta per non retrocedere”. Agli stessi giocatori Riganò ci tiene a far arrivare un messaggio “A Firenze si deve stare volentieri, altrimenti via. Attenzione perché c’è il rischio di diventare uno qualunque. . Da osannati e idolatrati è un attimo diventare nessuno. Ne ho visti tanti…”. Infine un consiglio a Vlahovic: “Gli direi di firmare per altri cinque anni. Ha venti anni e una vita per fare altre scelte. Restando qui potrebbe diventare il goleador e magari il capitano. Poi sarebbe più dura andarsene.”

Sorpresa Sarri, accordo ad un passo con un club turco

L’eredità di Prandelli: da Vlahovic ed Eysseric agli spunti di bel gioco