Su La Nazione troviamo l’intervista all’ex viola Christian Riganò che esordisce parlando del gol di Pedro con il Brasile:

Una bellissima notizia. Sicuramente trarrà grande fiducia da questo. Se la Fiorentina ha azzeccato il centravanti giusto questa squadra saprà fare divertire noi tifosi e soprattutto proseguire un percorso interessante. Deve stare sereno e continuare a lavorare ascoltando i consigli dei suoi attuali allenatori, due dei quali tra l’altro sono stati grandi attaccanti (Montella e Caccia, ndr). Certo si deve adattare velocemente al nostro calcio che è profondamente diverso da quello brasiliano. Ribery? Un giocatore di talento, e non lo scopriamo ora, ma anche tatticamente intelligentissimo. E’ un attaccante, ma anche un costruttore di gioco, si abbassa a centrocampo per cercare il pallone e far ripartire la squadra. Perfetto con Chiesa in tandem, ma anche accanto a una prima punta.