Riecco Amrabat: dal 1′ con l’Atalanta per raddrizzare la stagione

L’acquisto più costoso della storia della Fiorentina: 20 milioni di euro. Oggi su La Gazzetta dello Sport si parla di Sofyan Amrabat, che Rocco Commisso ha voluto personalmente per affidargli il ruolo di trascinatore del centrocampo viola. I conti, però, non tornano. Il marocchino, si legge, sta avendo un rendimento appena sufficiente, pagando con ogni probabilità le difficoltà generali della squadra e i tanti cambi di ruolo (a Genova ha fatto pure il terzino). E poi lo scontro con Prandelli, solamente verbale dopo lo Spezia e mai fisico, come invece qualche voce avrebbe voluto far credere, pagato con una multa e con l’esclusione dai titolari. Voltata la pagina, col ritorno di Iachini non è tornata la titolarità, che però complice l’assenza di Pulgar per squalifica arriverà domenica contro l’Atalanta. Il tecnico marchigiano apprezza Amrabat e lo ritiene in grado di tenere le redini della mediana, e si aspetta una risposta positiva, in attesa di lasciare il timone al nuovo allenatore, che potrebbe anche essere quell’Ivan Juric che ha portato Amrabat in cima alla lista dei desideri del presidente Commisso. Né il patron, né Amrabat vogliono, infine, ascoltare l’offerta del Milan: si parla degli stessi 20 milioni versati al Verona, ma la sfida deve continuare, nessuno vuole dichiararla persa dopo così poco tempo.