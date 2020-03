Ribery, tutto allenamenti e social. Il rientro di Franck è sempre più vicino

Continua ad allenarsi sui campi del centro sportivo Davide Astori Frack Ribery. L’ultima fase, quella del recupero fisico sta per concludersi. Come scrive questa mattina Il Corriere dello Sport Stadio, il francese ha aumentato il proprio carico di lavoro sul campo all’interno del centro sportivo Davide Astori. Direttamente dai social network, il numero sette viola anche nella giornata di ieri ha proseguito il suo programma di lavoro e di recupero fisico. Scatti e cambi di direzione continui in un percorso a quadrilatero come si può visionare dalle immagini postate in rete. Sui canali dello stesso giocatore è stata poi postata anche la foto assieme al figlio Seif che ieri era presente all’allenamento del padre. Franck vuole tornare in campo e sta proseguendo step by step il proprio programma con la massima professionalità e dedizione.