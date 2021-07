Ribery, tra il futuro ed il silenzio Viola. Ma FR7 vuole restare in Italia

Possibile vedere Franck in Serie B?

La breve ma intensa storia d'amore fra Franck Ribery e la Fiorentina, non è un mistero, sembra già giunta al termina. Nonostante i tanti segnali mandati dall'asso francese, la società gigliata ha deciso di non rinnovargli il contratto. In questo senso, il silenzio dei Viola ha fatto piuttosto rumore. Tuttavia, come scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, il club farà presto chiarezza sulla situazionerelativa all'ex Bayern. Lui, dal canto suo, vorrebbe restare in Italia anche il prossimo anno: lo sogna il Monza del duo Berlusconi-Galliani.