Ribery tira il gruppo anche in vacanza. Attesi al raduno molti prestiti di passaggio

Non si parli di riposo a Franck Ribery. Il francese è in vacanza nella villa di Ibiza, ma non si è adagiato sugli allori e ha continuato a lavorare nella palestra personale, tra bicicletta, piscina e tapis roulant, tutto documentato via Instagram. E anche in questo il campione transalpino è seguito dai compagni: il discepolo più fedele è Igor, che si allena sempre al massimo, al pari di Caceres. Chi rientra da zone a rischio potrebbe essere sottoposto a tampone, e a prescindere da ciò, meglio mantenersi in movimento. Intanto, mentre Iachini prepara i primi giorni di lavoro, Terzic, Ceccherini e Castrovilli si godono il mare e le proprie compagne (avete visto la FOTO della compagna del primo?).

Rientreranno a Firenze molti giocatori di passaggio: Boateng, che auspica un ritorno in Germania, Cristoforo dall’Eibar ed Eysseric per il quale il Verona chiederà un rinnovo del prestito. Da stabilire se sarà possibile svolgere una seppur piccola parte del ritiro al di fuori delle mura del Centro Sportivo. Lo scrive La Nazione.