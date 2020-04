Ribery spinge sull’acceleratore, il francese si allena nel suo giardino di Monaco

Franck Ribery sta trascorrendo questo lungo periodo di quarantena in Germania con il resto della famiglia. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la sua determinazione e grinta non lo hanno abbandonato. Il campione della Fiorentina è deciso più che mai a bruciare le tappe lavorando individualmente sulla sua condizione fisica. In caso di ripartenza della Serie A vuole essere al top, per aiutare la squadra, e riprendere da dove aveva lasciato prima del brutto infortunio. Come testimoniamo le numerose storie Instagram, nell’ampio giardino della sua villa in Baviera si è concentrato sul core training e sul potenziamento muscolare. Franck scalpita, ed anche se la carta d’identità indica 37 anni (compiuti da pochissimo) la sua voglia di calcio è ancora quella di un ragazzino.