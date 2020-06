RIbery si scalda e Iachini non vede l’ora di sfruttare il talento di “Le Roi”

Franck Ribery vuol tornare e chiudere al meglio questa sua prima stagione in viola. Come riporta Il Corriere dello sport Stadio, finora il francese non ha avuto troppe occasioni: l’infortunio alla caviglia, la squalifica e pure una pandemia mondiale come il Covid-19. Il numero 7 ha sfruttato l’ultimo periodo di inattività per recuperare al meglio e poter esser arruolabile nelle ultime gare di campionato. Iachini intanto non vede l’ora di poterlo schierare in campo:

4-3-3 o 3-5-2 in appoggio alla prima punta o da seconda punta offensiva non cambia molto. Franck è deciso a chiudere al meglio la stagione ottenendo la salvezza e dedicandosi inoltre ai giovani presenti nella rosa della Fiorentina.