Ribery sì, Ribery no. Le sensazioni sull’impiego, intanto lui dà spettacolo

C’è un solo argomento che tiene testa alla questione stadio a Firenze, ed è il rientro di Franck Ribery. Lo nota la Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche come il personaggio Ribery sia entrato nel cuore dei tifosi e nel tessuto che lo circonda: spopolano i video sui social che testimoniano grandi carichi di lavoro e un rapporto esilarante con i compagni. Pare che il francese lavori a pieno ritmo sul campo, con ancora qualche timore nelle entrate da parte del resto della squadra, ma è naturale dopo sette mesi di stop e in presenza di un campione come lui. La convocazione contro il Brescia non pare in dubbio, più probabile un ingresso graduale che un ritorno dall’inizio. Ma la decisione verrà presa a ridosso della gara insieme a Mister Iachini.