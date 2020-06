Ribery si allena anche all’alba: la determinazione e la fame calcistica di un fuoriclasse

Non molla un centimetro le Roi Franck Ribery. Il fenomeno francese della Fiorentina non vede l’ora di poter riprendere la stagione che lo ha visto a lungo indisponibile a causa dell’infortunio subito alla caviglia. Ora però Franck ha superato i guai fisici e vuol farsi trovare pronto fin da subito per tornare a giocare. Nella mattinata di ieri, come riportato da Il Corriere dello Sport Stadio, alle 06:53 stava già macinando chilometri sulla cyclette del centro sportivo Davide Astori. Il tutto prima della seduta d’allenamento della squadra. Non stiamo parlando di un giovane calciatore che vuol emergere, no.. Il numero 7 viola ha trentasette anni ed ha alle spalle titoli e titoli vinti nel corso della sua carriera a livello internazionale tra club e nazionale. Questo è Franck Ribery, un fuoriclasse pronto a lottare con in testa un unico obiettivo. Essere protagonista nell’ultima fase di questa stagione.