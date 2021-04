Ribery-Ronaldo, dal Mondiale alla Serie A nel segno del 7

I due numeri 7 non si sfideranno in semifinale di Champions, ma devono centrare un obiettivo minore per le loro squadre

Sei volte su otto che si sono affrontati in Champions è stato in semifinale, adesso invece i due numeri 7 rincorrono obiettivi "minori": da una parte la salvezza della Fiorentina, dall'altra la corsa al quarto posto. E per Ribery fino ad oggi non è mai arrivata la sconfitta con la Vecchia Signora. CR7 e FR7 condividono anche l'incertezza sul futuro: come scrive la Rosea, il francese ha il contratto in scadenza e parlerà del suo futuro dopo essersi consultato con la famiglia, il portoghese difficilmente resterà senza Champions. Ma il presente è Fiorentina-Juventus, non una semifinale di Champions ma una gara che conta parecchio.