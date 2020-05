Ribery regista avanzato. Iachini studia il ruolo migliore per il francese

Come rinunciare a Franck Ribery? Sarà difficile anche per Beppe Iachini, che con la ripresa del campionato avrà finalmente a disposizione il francese. Come scrive La Nazione, il tecnico viola può replicare l’idea di Montella di schierarlo tra le linee per essere il regista avanzato della Fiorentina e un punto di riferimento continuamente cercato dai compagni. Nei pochi allenamenti svolti ultimamente, a Ribery è stata lasciata molta libertà e saranno le gambe e gli equilibri a decidere la posizione più funzionale dopo un confronto con Iachini. Non solo 4-3-3 dunque, ma molte porte apert che la Fiorentina dovrà sfruttare al meglio.