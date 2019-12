Ribery recupera? Si torna al 3-5-2. E ci sono altri importanti ritorni

Se Franck Ribery dovesse essere a disposizione contro l’Inter, Montella potrà tornare all’amato 3-5-2 con il francese e Chiesa coppia d’attacco. Bisognerà tenere conto anche della condizione non ottimale del n° 7, motivo per cui saranno fondamentali i rientri di Pezzella, Badelj e Boateng. Ma come scrive il Corriere Fiorentino l’Aeroplanino avrà a sua disposizione più soluzioni e alternative per il match contro l’Inter.