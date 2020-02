Ribery punta il Milan, un girone dopo la standing ovation di San Siro

Il rientro di Franck Ribéry rappresenta lo scoglio a cui aggrapparsi. Su Tuttosport si parla del ritorno in campo del francese, assolutamente indispensabile per la giovane Fiorentina ricca di talenti come Chiesa e Castrovilli ma senza un leader. A dispetto dell’età, Franck ha mostrato di essere determinante, un giocatore-icona cui basta la presenza per trasmettere carica e convinzione. Come Ibrahimovic nel Milan. E proprio contro il Milan l’ex Bayern potrebbe tornare in campo dopo l’infortunio alla caviglia patito il 30 novembre: all’andata a San Siro segnò un gol-capolavoro che suggellò la vittoria viola e spinse lo stadio meneghino a dedicargli una standing ovation. Se non in quella partita, ci sarà per la successiva, la trasferta di Udine. Ribery sta cercando di affrettare i tempi dopo l’operazione alla caviglia destra a metà dicembre: lunedì ci sarà la ripresa dell’attività atletica, poi altri 8-10 giorni di lavoro differenziato prima di aggregarsi al gruppo.