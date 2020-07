Ribery pronto agli straordinari. Col Sassuolo a caccia di un importante record personale

Dopo il lockdown, Franck ha giocato 174 minuti sui 180 complessivi. A dispetto di tutto. Dell’età – 37 anni compiuti ad aprile – dei 7 mesi di stop con intervento chirurgico alla caviglia, del caldo e pure della fatica. Stando a quanto troviamo scritto nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarà ancora il francese a guidare l’attacco della Fiorentina questa sera, in coppia con Federico Chiesa. In un Franchi deserto, Ribery sogna di prendersi la scena contro i neroverdi, ancora mai affrontati in carriera. La squalifica rimediata nel post partita di Fiorentina-Lazio, costò la partita d’andata a “Le Roi”, che non perse comunque l’occasione di seguire la trasferta insieme alla squadra, pronto a incitare i più giovani dallo Sky box del Mapei. Dalle tribune di Reggio Emilia il francese sorrise quando Castrovilli, per festeggiare il gol, si rivolse mostrando con le mani in alto proprio il 7, il suo numero. Questa sera Ribery vuole raggiungere anche un importante traguardo personale, perché quota 150 reti, tra campionati e coppe, è lì, ad un passo. Nelle 569 partite giocate infatti, ha segnato ben 149 volte, basta un allungo per continuare a scrivere la storia e non intende perdere tempo. Iachini scioglierà comunque le ultime riserve questa mattina, dopo la rifinitura, anche se l’idea è farlo partire dall’inizio. In una partita in cui fare punti diventa fondamentale, è difficile rinunciare al proprio fuoriclasse