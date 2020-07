Ribery predica nel deserto. Fiorentina, guardati le spalle

“Defrel gol suona la viola. Fiorentina, che batosta”. Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport sulla sconfitta viola contro il Sassuolo per 3-1. Una parte dell’analisi di Luca Calamai:

Un Sassuolo da applausi. In questa strana coda di campionato, senza pubblico e con un caldo estivo, la squadra di De Zerbi continua a proporre un calcio di grande qualità. Con movimenti offensivi di zemaniana memoria e, stavolta, anche con molta più attenzione nella fase di non possesso palla. Nessuna sorpresa quindi che la formazione emiliana conquisti tre punti al Franchi. Tutto facile. Anche perché dall’altra parte c’è una Fiorentina brutta, con poche idee e con poche gambe. E con il solito problema del gol. Ribery, l’unico capace di alzare il livello del gioco, predica veramente nel deserto. E ora la squadra di Iachini farà bene a guardarsi le spalle. La situazione non è disperata ma suona un campanello d’allarme.