Il Corriere dello Sport-Stadio celebra il ritorno in Italia di Franck Ribery, atterrato ierilaltro ma già avvistato al Centro Sportivo nel pomeriggio di ieri. Di rientro dalla Baviera, dove si stava allenando e dove è stato sottoposto a precedenti controlli, il numero 7 ha effettuato i controlli necessari, che hanno dato esito negativo, e poi ha raggiunto il quartier generale viola, trovando anche il tempo di farsi un selfie con l’amico Ghezzal. Adesso bisogna capire se sarà possibile per Ribery allenarsi entro breve, dato che è scientificamente comprovata la sua condizione di negatività al coronavirus. In attesa di indicazioni, niente corsa ma, almeno, un po’ di sorrisi in più per la Firenze del pallone, che ha riabbracciato virtualmente il suo giocatore più luminoso.