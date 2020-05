Ribery monitorato quotidianamente dalla Germania. Francese pronto per la ripresa

In Germania dall’inizio del lockdown, Franck Ribery è atteso a Firenze nelle prossime ore per iniziare i test sierologici a domicilio che faranno da preludio alla ripresa degli allenamenti. Come scrive La Nazione il numero 7 viola si farà trovare pronto alla ripresa, visto che ha passato le ultime settimane a stretto contatto con un fisioterapista di fiducia con il quale ha portato avanti la sua preparazione. La Fiorentina ha monitorato quotidianamente il lavoro a distanza dell’ex Bayern, che già aveva sfiorato la convocazione a Udine prima della serrata generale del 10 marzo.