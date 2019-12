Ribery, l’infortunio è meno grave del previsto. Il francese punta la Roma

Riguardo le condizioni di Franck Ribery fortunatamente dall’infermeria le notizie sembrano confortanti. Il problema è meno grave del previsto, l’auspicio della società è di recuperare il francese nel giro di quindici giorni. Adesso il calendario della Fiorentina si fa ancora più duro, ma Ribery potrà tornare in campo prima della fine del 2019. Non è da escludere che possa rientrare per aiutare la squadra contro le big (Inter e Roma), ma il decorso è appena iniziato e i tempi sono ancora impossibili da definire con certezza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.