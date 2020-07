Ribery è imprescindibile. Il francese, ancora titolare, vuole sfatare il tabù Franchi

Ribery probabilmente sarà titolare nella sfida di questa sera. Iachini, ha avuto modo di ribadire ancora una volta: se un giocatore come lui sta bene, se sente di avere la giusta dose di energia nelle gambe, è impossibile non affidargli le chiavi della squadra (LA CONFERENZA). Stando a quanto troviamo scritto nel Corriere dello Sport, oggi il francese deciderà, insieme allo staff sanitario, se partire per la sesta volta consecutiva dal primo minuto. Franck è l’unico giocatore della Fiorentina ad essere sempre sceso in campo, dalla ripresa, e sempre dal primo minuto. Ha messo in angolo le malelingue che lo vedevano al capolinea, soprattutto dopo il brutto infortunio dello scorso dicembre, diventando il punto di riferimento della squadra. Ribery questa sera vuole sfatare un tabù: segnare al Franchi per la prima volta e raggiungere i 150 gol in carriera. Nonostante grandi prestazioni infatti il francese non è mai riuscito ad andare a segno tra le mura amiche.