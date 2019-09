Ribery incanta, Chiesa gol: dopo 220 giorni la Fiorentina risorge

La coppia FR7-Chiesa regala la prima vittoria in campionato alla Fiorentina, con Ribery che incanta, diverte e guida la squadra da vero leader, alla faccia di chi lo considerava solo una figurina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il francese aiuta i compagni a stemperare la tensione iniziale e regala a Pezzella l’assist della rete scaccia paura. Nella ripresa ci pensa Chiesa a chiudere il conto con un contropiede micidiale, facendo scivolare la Samp all’ultimo posto. La Fiorentina però – secondo la Rosea – è ancora alla ricerca di un’identità tattica precisa. Ma la formula con i due finti attaccanti davanti funziona perché Ribery con i suoi colpi geniali e Chiesa hanno dimostrato dal primo momento di trovarsi a occhi chiusi. L’intesa tra i due cresce: si incrociano, si alternano nel venire incontro e nel cercare la profondità e arrivano con grande facilità al tiro. Nel finale Bonazzoli la riapre ma non basta. 220 giorni dopo la Fiorentina torna a vincere.