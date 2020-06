Ribery gestito come ad agosto? Valutazioni in corso sul fenomeno francese

Dal 30 novembre 2019 al 22 giugno 2020. Quasi sette mesi da quell’intervento di Tachtsidis nella gara casalinga persa contro il Lecce, e Franck Ribery sta provando a rientrare con molta attenzione e nessuna voglia di rovinare tutto il lavoro fatto fino a questo momento. Iachini deciderà all’ultimo se schierarlo dall’inizio o meno, con la certezza che il francese saprà dare una grossa mano alla causa. Le Roi sta bene, lavora a pieno ritmo e anche più degli altri, visto che si presenta al centro sportivo con ore di anticipo. La convocazione pare assicurata, forse si apriranno le porte della panchina per un ingresso a gara in corso, come già accaduto in avvio di stagione, ma le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. Intanto, chiude La Nazione, Ribery è davvero pronto a tornare in campo.