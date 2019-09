Statistica interessante per Franck Ribery: l’ex Bayern, ieri a segno per la prima volta in viola con tanto di esultanza social, ma non solo. Il Corriere Dello Sport oggi in edicola riparte da un dato curioso: in tre delle ultime quattro squadre in cui il francese ha giocato ha sempre trovato il primo gol in trasferta. Era successo anche con Metz e Bayern. Aggiungiamoci poi che per gonfiare la rete ci ha messo soltanto 167 minuti e il gioco è fatto: 12′ con il Napoli e 18′ con il Genoa prima di sfoderare tutta la sua classe e voglia con la Juventus e con l’Atalanta. Quella di Franck è stata una partita sontuosa: due tiri nello specchio e una rete, la prima volta più longeva per uno straniero in Serie A. Speriamo che arrivi presto il secondo centro e che possa servire per festeggiare finalmente i tre punti.