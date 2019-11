Ribery e Vlahovic, la strana coppia: l’idea di Montella per scombinare i piani. E Chiesa…

Ribery e Vlahovic sono i due opposti della rosa della Fiorentina che si attraggono. Uno è il più anziano e l’altro il più giovane. Per il serbo non potrebbe esserci compagno migliore da osservare e ascoltare quotidianamente. Uno studio intenso limitato finora quasi esclusivamente in allenamento, visto che i due si sono appena sfiorati in partita: appena 50 minuti in campo insieme. La suggestione di Montella però è di schierarli contemporaneamente in coppia contro il Verona, con Chiesa a tutta fascia sulla destra al posto di Lirola. L’alternativa è il ritorno al 4-3-3, con i tre tutti insieme là davanti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.