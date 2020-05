“Iachini, Ribery ti cambia la vita“. Titola così il Corriere dello Sport-Stadio. Il francese deve cancellare uno stop di oltre 5 mesi, ma in queste settimane di lockdown non si è fermato un attimo. Da Monaco di Baviera ha seguito le schede di lavoro preparate dallo staff viola. Del suo ritorno potrà beneficiarne Federico Chiesa, pronto ad esaltarsi di nuovo insieme al transalpino. Iachini potrebbe confermare quanto visto con Montella, cioè i due in attacco, ma attenzione perché il classe 1997 potrebbe tornare ad agire sulla fascia, magari dando l’opportunità a Vlahovic di farsi trascinare dall’esperienza dell’ex Bayern Monaco. Tra le varianti c’è anche quella del tridente. Iachini non sottovaluterà niente, consapevole di avere a disposizione anche la freschezza di Sottil.