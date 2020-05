Ribery e Kouamé titolari alla ripresa? Ottimismo su uno dei due, pazienza per l’altro

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati nella rosa della Fiorentina: Ribery e Kouamé sono ormai recuperati, il primo pienamente, tanto che lavora già coi compagni. Il campo manca da novembre, ma con un altro mese o quasi di lavoro un nuovo esordio da titolare contro il Brescia non è un’utopia. Kouamé invece ha visto rallentare la propria riabilitazione, più lunga e tormentata, dalla pandemia, e potrebbe essere pronto a luglio, per le ultime 4-5 partite. Altrimenti, assicura la Rosea, nessuna fretta, anche perché il ragazzo è stato acquistato per la prossima stagione. Intanto, la squadra si allena quasi al completo, con l’unico assente, Caceres, non ancora negativo al virus, e gli altri due contagiati ormai in procinto di tornare in gruppo.