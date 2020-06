Ribery dominatore, in campo e sui social: è lui il punto fermo dell’attacco viola

Il ruggito di Franck Ribery si fa sentire anche a distanza di ore e tutti, nonostante la delusione, fanno il tifo per quel campione che dispensa talento e rende onore alla maglia viola. Come scrive il Corriere dello Sport – Stadio, il gol del francese a Roma è come una corona che va a completare l’abito del Re, lo specchio del campione che aiuta, consiglia, incoraggia e dà l’esempio. A 37 anni sa quando giocare o lasciar giocare altri compagni, sempre con classe. E sui social oltre alle emoticons di rabbia arrivano anche i complimenti, da Boateng a Frey.

E dal rientro dopo il lockdown calcistico, l’ex Bayern è stato l’unico sempre presente come titolare nella fase offensiva viola: con Vlahovic e Chiesa contro il Brescia lunedì scorso o al fianco di Cutrone all’Olimpico, la costante è Franck: la certezza della Fiorentina, il punto fermo da cui ripartire sempre.