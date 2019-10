Franck Ribery continua a colpire tutti per le sue doti umane oltre che tecniche. Ieri si è divertito in una simpatica gag con Dragowski (CLICCA QUI) e poi ha espresso un pensiero per Dessena via social. Oltre i colori e la rivalità, il campione francese ha espresso un pensiero per il giocatore che l’altra sera è uscito dal campo in barella. Lo riporta Il Corriere dello Sport.