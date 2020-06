Ribery: classe eterna. Che sinfonia contro il Brescia. Gli è mancato solo l’acuto finale

Non giocava da sette mesi. Nonostante la lunga assenza, Frank Ribery ha disputato una buona partita contro il Brescia. Gli è mancato solo l’acuto finale: il gol. Il francese – scrive La Nazione – ha confermato di non essere un colpo mediatico. La sua assenza, durante questo lungo arco di tempo, è stata pesante. Non si è fuoriclasse per caso e non si vince quanto ha vinto il 7 viola nella sua carriera. La partita contro il Brescia, seppur lontana anni luce dalle platee che era abituato a frequentare, ha evidenziato che gli anni passano, ma non la capacità di disegnare calcio dove gli altri neppure si immaginano di piazzare il pallone. Intuire e anticipare sono solo mestiere di chi è una spanna sopra gli altri. Troppo? Può darsi, eppure anche in affanno, come nel finale di secondo tempo, non ha perso le misure e solo sfortuna e Joronen gli hanno impedito di assaporare il ritorno più dolce. Il ritmo basso lo ha aiutato, perché la brillantezza c’è ma va a intermittenza, come normale che sia. Chi pensava a un Ribery a mezzo servizio, magari partendo dalla panchina è tornato a casa ’deluso’. La scelta giusta, questa sì, di Iachini di lanciarlo subito nella mischia ha pagato dividendi importanti. Sarebbero stati altissimi se fosse arrivato anche il gol, magari della vittoria. Ma l’urlo si è fermato in gola. Peccato.