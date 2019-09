Ribery, che numeri VS Suso: il francese stravince sullo spagnolo

A San Siro, durante la vittoria della Fiorentina che schianta il Milan, va in scena anche una sfida nella sfida, raccolta questa mattina dal Corriere Dello Sport. Il quotidiano mette a confronto la prestazione di Ribery e di Suso, riferendo di un K.O. tecnico per lo spagnolo. L’ex Bayern gioca 10′ più di lui (89′ vs 79′) ma ha anche 11 anni in più e i numeri sono tutti dalla sua parte: più gol – visto che l’avversario resta a secco – maggior numero di palloni giocati – 63-57 – oltre a più tiri – 3 a 1 per lui – e una prestazione da incorniciare. Suso ha saputo fare meglio solo nella percentuale di passaggi riusciti (89,7% contro 84,4%), ma Franck ha dalla sua il grimaldello della partita, costringendo Musacchio al fallo da rosso che lascia i suoi in dieci e spiana la strada al successo finale. Una superiorità netta: il round finale è del francese.