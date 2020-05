Le visite mediche di ieri (QUI LE FOTO) non hanno visto la presenza di Franck Ribery, ancora ai box per via del fatto che non sono passate le due settimane di quarantena previste per chi rientra dall’estero; ma nell’ambiente viola si conta molto sull’arrivo di una deroga, esattamente com’è avvenuto per Zlatan Ibrahimovic, che possa permettere a Ribery di allenarsi con la squadra. Del resto, il francese è risultato negativo ai test svolti in Baviera e a Firenze. Lo scrive Tuttosport.