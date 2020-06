Ribery, anagrafe bugiarda. Franck ha vinto la prima battaglia

Dopo più di sette mesi, Franck Ribery è tornato a giocare. Buona la prestazione del francese, la cui ultima partita risaliva al 30 novembre contro il Lecce. Su di lui si concentra l’analisi de La Gazzetta dello Sport:

Anagrafe bugiarda. A 37 anni spararsi 90 minuti filati giocati così merita uno studio approfondito. La Fiorentina pareggia mentre Franck Ribery vince la prima delle proprie battaglie: partendo piano e dominando il secondo tempo per una prestazione ben oltre la sufficienza. Alla Fiorentina però non sono bastate le sue giocate (brutto segnale) per battere il Brescia ultimo in classifica e in grande emergenza. Ma se per i tifosi viola ci sono stati motivi validi per vedere la partita, molti di questi portavano a FR7. Molte delle occasioni viola sono passate dai suoi piedi compreso il gol di Pezzella arrivato su un corner propiziato da una deliziosa serpentina in mezzo all’area. Dopo una logica cautela iniziale, Franck ha trovato la posizione, duettato con Castrovilli, provato a illuminare. Soprattutto nella ripresa dove la crescita è stata lampante. La gioia del gol è durata un flash, giusto il tempo di valutare il fuorigioco di Vlahovic in partenza. Le giocate invece, sono proseguite per un arco di tempo più lungo. Assist a Vlahovic, dribbling su Joronen (bravo Papetti a salvare), tagli e finte. Non è al top, ma già così il talento del francese spicca su buona parte del gruppo. La sostituzione, che pareva scontata molto prima, è arrivata soltanto dopo il 90°.