Ribery al trivio: le soluzioni per il futuro della stella francese

La prima mossa circa il futuro di Ribery, si legge oggi su La Nazione, la farà Rocco Commisso, magari appena dopo aver chiuso il discorso con Vlahovic. Il francese è stato un po’ il biglietto da visita con il quale il presidente si è presentato a Firenze, ma adesso il contratto è in scadenza e va presa una decisione. Il quotidiano disegna tre soluzioni.

L’addio

Se Ribery non accetterà la proposta o se la Fiorentina non ne farà, le due strade si separeranno il prossimo 30 giugno. Il giocatore potrebbe essere in cerca di nuovi stimoli, che non gli mancherebbero né in Italia né all’estero, e la società si alleggerirebbe di un ingaggio da zona Champions e potrebbe puntare su un’altra strategia.

Il rinnovo

Se venisse trovato un accordo su tutto, cioè su ingaggio e progetto del club, allora il matrimonio proseguirebbe. C’è da capire se FR7 consideri ancora il suo stipendio sulla base di 4 milioni e se la Fiorentina voglia ancora puntare su di lui come stella assoluta o come giocatore-chioccia.

Solo un anno

C’è anche la possibilità che il rinnovo non sia biennale, ma solo annuale, per non guardare troppo in là con un giocatore di 38 anni. Quindi accordo fino a giugno 2022 con, chissà, un’opzione per la stagione successiva, che non sia automatica. In tutto questo, è bene sottolinearlo, avrà un ruolo fondamentale l’allenatore che siederà sulla panchina viola.