Ribery a caccia del gol. A Parma per sbloccarsi, caviglia permettendo

Franck Ribery è sempre a caccia del centocinquantesimo gol tra i professionisti, ma soprattutto il quarto con la maglia viola. Come riportato da il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina ha bisogno del suo campione per affrontare al meglio l’insidiosa trasferta di Parma. In questa stagione il francese non è ancora andato a segno, ma farà di tutto per invertire questo dato. La classe e la determinazione non mancano mai, il suo nemico più grande resta se stesso, o meglio, la sua caviglia. I problemi fisici ed il dolore infatti ne hanno spesso limitato il rendimento. Il momento è delicato ed a Franck viene chiesto uno sforzo in più, perchè in fondo è proprio questo che fanno i fuoriclasse.

