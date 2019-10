Ribery a Brescia da star, nel campo che fu di Baggio e Guardiola

Franck Ribery, stella e punto di riferimento della nuova Fiorentina, è pronto a giocare la sesta gara da titolare nell’importante palcoscenico di Brescia. Il Corriere dello Sport ricorda come il Rigamonti sia un palcoscenico importante, che ha visto grandi campioni calcarene il campo, da Hagi a Guardiola, passando per Baggio. Il numero 7 viola sarà la prossima stella internazionale a scendere in campo nella città lombarda, e lo fa con un obbiettivo, quello di allungare la striscia di risultati positivi della Fiorentina, oltre al suo score di gol in trasferta, che sono due consecutive.