Riapertura stadi, ottobre potrebbe essere il mese giusto

La Gazzetta dello Sport analizza la questione relativa alla riapertura degli stadi al pubblico, la rosea sottolinea che sarà improbabile rivedere i tifosi sugli spalti italiani per la prima giornata di campionato. Discorso diverso invece per quanto riguarda il mese di ottobre, quello infatti potrebbe essere il periodo giusto per tornare a godere dei tifosi allo stadio. Un messaggio in merito a tutto il mondo del calcio arriverà dalla Supercoppa europea che verrà disputata a settembre con 20mila spettatori sulle tribune.

Ecco cosa ha cambiato il futuro di Iachini