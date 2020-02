Riforma Var, il commento: “Certe proposte richiedono studio e i tempi giusti”

Riportiamo di seguito un estratto del commento di Andrea Di Caro sulla revisione del regolamento relativa al Var: “Tempi e modi in cui si è fatto sapere di sposare l’ipotesi del Var a chiamata non sono stati accolti con favore dal mondo arbitrale, che si è sentito in qualche modo “screditato”. Proposte che possano ridurre ulteriormente i margini di errore sono sempre ben accette ma vanno valutate con calma e attenzione, nelle sedi opportune e soprattutto non a stagione in corso sull’onda emotiva di alcuni errori evidenti. Quelli semmai vanno spiegati, rimarcando quali sono le reali linee guida e aumentando il ricorso al monitor. Più che informali anticipazioni alla Fifa in questo casi andrebbero fatte richieste ufficiali, le uniche ad imporre risposte altrettanto ufficiali. Ma meglio a freddo, con calma, a fine stagione, dopo attenti studi di commissioni apposite evitando che nel momento clou della stagione le polemiche per gli errori di alcuni minino la credibilità di tutto il sistema arbitrale”. (Fonte: La Gazzetta dello Sport).