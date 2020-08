Rischia di spaccare la maggioranza in Parlamento la guerra fra Pd e Italia Viva sugli emendamenti al decreto Semplificazioni che consentirebbe le ristrutturazioni degli stadi vincolati e, quindi, del Franchi. Ma non finisce qui. Perché – scrive La Nazione – si profila un doppio danno – politico per il centrosinistra, ma anche e soprattutto per il futuro dell’impianto di Firenze – se, entro domani sera, non si riuscirà a trovare una convergenza che sinora non c’è. Ma che cos’è accaduto? Domani sera o, più probabilmente, nella notte, in commissione, si voteranno gli emendamenti al decreto. Per il futuro dello stadio di Firenze sarebbe fondamentale che la maggioranza ritrovasse l’unità che per ora non c’è.

Anzi ieri mattina sono scoppiate scintille. Il leader di Iv, Matteo Renzi, che ha presentato un emendamento a suo dire per eliminare i poteri delle soprintendenze, lamenta come i colleghi di maggioranza stiano sul punto “tergiversando“. Replica a stretto giro la senatrice dem, Caterina Biti, sostenendo che la proposta dai lei fatta sullo stesso tema è “tecnicamente inattaccabile“. Per l’esattezza l’emendamento del Pd ha ricevuto l’ok di Palazzo Chigi, mentre tutti gli altri, compreso quello di Renzi, sullo stesso argomento, hanno avuto un no tecnico in quanto considerati meno specifici.

