Restyling del Franchi? La svolta può arrivare da… Fuksas

Si torna a parlare di stadio sulle colonne di Repubblica. Dopo la distensione dei rapporti fra Rocco Commisso e la sovrintendenza in relazione ai tempi di costruzione del nuovo Centro Sportivo arrivata ieri torna di attualità anche la questione stadio. Secondo il quotidiano, il sindaco di Firenze Dario Nardella avrebbe incontrato in Sicilia il noto architetto Massimiliano Fuksas, in compagnia del progettista del Centro Sportivo Marco Casamonti. L’idea? Quella di lavorare al ripensamento del Franchi. L’incontro non è passato inosservato in Fiorentina e Commisso è in attesa di scoprire cosa potrà venir fuori da questa idea. Le curve del Franchi potranno essere in qualche modo “salvate”? Fuksas, sottolinea Repubblica, era anche stato autore del modellino dello stadio presentato ai Della Valle. Questo progetto potrebbe rientrare nella già radiata idea di ripensare diversi luoghi dopo la pandemia. Tra questi anche lo stadio e Campo Di Marte.

Tuttavia, la realtà è ancora diversa: Campi Bisenzio resta tuttora l’ipotesi più accreditata, anche se da Roma sono arrivate aperture per l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola ma non per un nuovo stadio.

