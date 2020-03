Stadio nuovo? Ora è rottura quasi definitiva. Il punto

La questione stadio trova oggi ampio risalto sui quotidiani sportivi. In particolare, il Corriere Dello Sport analizza nel dettaglio la situazione anche legata alle cifre della costruzione del nuovo stadio. La situazione appare definita: è sempre più lontana la costruzione della nuova casa della Fiorentina. Commisso tornerà presto in Italia, ma la sensazione è sempre più quella di una fumata nera non solo nella creazione del nuovo stadio, ma anche nel restyling del Franchi: troppi cavilli burocratici, troppi impedimenti. E appare sempre più in discussione la partecipazione al bando legato all’area Mercafir…

Troviamo anche alcune cifre relative alla situazione della zona di Novoli: 22 milioni subito, per la valutazione immobiliare e solo per iniziare qualsiasi tipo di lavoro, oltre ad altri 50 milioni (fino ad arrivare a 70 o addirittura a 100). Nel resto della spesa troviamo: 10 per l’area destinata all’impianto, 12 per attività private correlate, più oneri legati all’acquisto dell’area, all’imposta di registro, oneri urbanistici e altre voci tecniche, più costo di bonifica ambientale, demolizione e scavi. Una selva di operazioni che consigliano… di lasciar stare. E intanto il bando scade alle 12.00 del prossimo 7 aprile.