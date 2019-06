Restare almeno un altro anno? A Chiesa non interessa. Le due possibilità che Enrico presenterà a Commisso

“Se non ci sono cose che non so, resterà almeno un altro anno“. Così ieri Rocco Commisso a Sky Sport. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’idea del “restare almeno un anno” è proprio quello che non interessa a Federico. Nell’incontro che ci sarà con Commisso (potrebbe essere già domani o mercoledì) la famiglia Chiesa spiegherà che ci sono due possibilità: venire incontro al desiderio del ragazzo cedendolo per una cifra intorno ai 70 milioni o proporgli il ruolo di uomo simbolo della Fiorentina allungandogli il contratto con un adeguamento che rispecchi il valore di mercato del giocatore. L’altra strada sarebbe restare col contratto attuale avvicinandosi alla scadenza (2022) con tutte le conseguenze del caso.

Ricordiamo che fra 3 settimane la squadra viola sarà impegnata nell’International Champions Cup (CLICCA).