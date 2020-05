La Repubblica oggi in edicola racconta come uno dei possibili ostacoli alla ripresa potrebbe essere rappresentato dalle Regioni. Per questo la Serie A ha studiato anche un “Piano B”, pur restano convinta di giocare nei propri stadi, alla ripresa. Il piano descritto dal quotidiano riguarda la possibilità di disputare alcune gare in impianti della serie cadetta, in particolare ad Empoli, Benevento e Frosinone. Stadi che all’occorrenza potrebbero divenire neutri, rispettando gli standard in materia di VAR, goal line technology, telecamere e illuminazione.