“Ricordate quando, qualche annetto fa, la Roma vendette al Real Madrid l’ingestibile Antonio a stagione in corso? In teoria, un indebolimento della rosa. Nei fatti, un lungo filotto di risultati utili”. Questa l’analisi de La Repubblica Firenze sulla cessione di Federico Chiesa, che il giornale titola “Teorema Cassano”. Per il quotidiano quando la presenza di un giocatore all’interno di un gruppo provoca problemi per tutti gli altri, il beneficio psicologico che ne scaturisce dalla cessione può essere superiore alla perdita tecnica. A prescindere dalle qualità dell’interessato. Bisognerà di fatto vedere se le parole di Pradè si verificheranno (“Chiesa era un peso anche per i compagni”). Ora la rosa è questa, sgravata dell’alibi da spogliatoio che qualche malumore deve averlo sollevato davvero, se il direttore sportivo si è spinto a dire pubblicamente quelle cose lì. Toccherà al gruppo rimasto fare il bene della Fiorentina, lasciandosi Federico alle spalle.